Luciano Ligabue musica lo spettacolo “Balliamo sul Mondo”: sul palco dal 26 settembre

Il teatro nazionale di Milano CheBanca sta per ospitare il musical Balliamo sul Mondo. Si tratta di uno spettacolo che vanta la regia di Chiara Noschese e le musiche di Luciano Ligabue! L’opera andrà in scena dal 26 settembre al 27 ottobre 2019.

La storia dello spettacolo musicato da Luciano Ligabue

L’opera racconta la storia di 13 ragazzi. Tutti gli aneddoti della loro vita saranno accompagnati dai più grandi successi di Luciano Ligabue, come “Certe Notti” “Non è tempo per noi”, “Tra palco e realtà”, “Urlando contro il cielo” e tante altre ancora. Saranno in totale 19 le canzoni di Liga utilizzate.

Lo spettacolo è diviso in due atti e si svolgerà raccontando una storia decennale che riguarda i 13 protagonisti.

La trama

Il musical racconta la vita di un gruppi di amici che per il capodanno ’90 riunisce al Bar Mario per festeggiare l’arrivo del primo anno da maggiorenni. Promettono di rincontrarsi dopo dieci anni in quello stesso locale, per raccontarsi di nuovo. Da quel momento assumono la consapevolezza che nulla sarà più come prima, devono lanciarsi nel mondo degli adulti.

Dieci anni dopo si ritrovano lì, con vite cambiate, percorsi sorprendenti, e realtà inaspettate. Anche se con difficoltà sono tutti lì a raccontarsi. Per alcuni di loro, ricostruire insieme dieci anni mancati, si trasforma in una fonte inaspettata di salvezza.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui