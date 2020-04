Dragon Ball Z: Kakarot, da Raditz a Majin Buu il ritorno della Saga Z

L’ultimo adattamento dell’anime di Dragon Ball cerca di differenziarsi un po’ dai suoi predecessori in termini di gameplay, ma sarà riuscito questo Kakarot a raggiungere la sua forma perfetta?

Dragon Ball Z: Kakarot è un nuovo gioco di ruolo d’azione dagli sviluppatori di Naruto Shippuden CyberConnect2, che funziona come una rivisitazione della trama di Dragon Ball Z – concentrandosi interamente sul personaggio di Kakarot, meglio conosciuto come Goku. Con Dragon Ball Z che si avvicina al suo trentesimo anniversario, Kakarot non appare da subito troppo convincente, soprattutto perché ogni gioco del franchise si ispira alla stessa storia di base di fatto. E questo nonostante offra diversi personaggi giocabili, tra cui Gohan, Piccolo e Vegeta.

Kakarot è un gioco suddiviso tra esplorazione e combattimento e all’inizio l’altalenarsi di questi due mondi potrebbero farvi storcere un po’ il naso. Un altro problema è sicuramente quello delle fasi di voli; il vasto mondo esplorabile permetterà al nostro personaggio giocante di muoversi in aria ma, mentre l’utilizzo della levetta sinistra è molto comodo per muoversi liberamente, non si può dire lo stesso dell’utilizzo dei tasti R1 e R2 per salire e scendere. Questa meccanicità dei movimenti renderanno le fasi esplorative e i combattimenti un po’ troppo legnosi, andando ad inficiare la fluidità del gioco.