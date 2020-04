Pamela Prati annuncia l’uscita nel suo libro a maggio: “Potete leggere tutto di me”

Il libro di Pamela Prati ‘Come una carezza’ uscirà a maggio, si tratta di un’autobiografia, ecco cosa ha svelato la showgirl

Dopo mesi di silenzio dopo lo scandalo scoppiato a causa del suo finto fidanzamento con l’inesistente Mark Caltagirone, Pamela Prati torna al centro del gossip.

La nota e chiacchierata showgirl in un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha annunciato che a breve uscirà il suo libro, il titolo è ‘Come una carezza’. Parlando del libro che ha scritto, la Prati ha dichiarato: “Erano anni che lavoravo a questo libro, ma non ero contenta di come stava venendo e l’avevo accantonato.”

Pamela Prati ha aggiunto: “Mi dicevano di scrivere un libro sui miei segreti di bellezza, su come facevo a mantenermi in forma…ma non lo sentivo mio. Poi, dopo quello che mi è accaduto, mi sono decisa a riprendere in mano quei fogli. Volevo che si sapesse chi è Pamela, la sua solitudine, la disperazione di non avere una famiglia…”.

Il suo libro parla della sua vita, è un’autobiografia. La soubrette ha infatti continuato dicendo: “Potete leggere tutto di me: ci sono le mie vittorie, le mie sconfitte, le mie lacerazioni, la mia rinascita di donna forte che ha trovato l’antidoto al dolore nel suo sangue sardo. Perché la Sardegna è una terra di donne e uomini forti”.

Pamela Prati ha svelato poi il motivo che l’ha spinta a scrivere il suo libro. In merito a ciò ha concluso dicendo: “Questo libro l’ho scritto per me e per tutte le persone che cadono e non riescono a rialzarsi”.

Il libro di Pamela Prati uscirà online e nelle librerie il 7 maggio. Siete curiosi di leggerlo?!

Sara Fonte