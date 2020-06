Netflix, Black Mirror 6: Il nuovo poster è terrificante ma geniale

Il 2020 dà la sensazione che la trama del serial Black Mirror, narrante di società distopiche con episodi al limite della fantascienza, si sia di fatto realizzata.

L’anno si è aperto con i numerosi incendi in Australia, durati per ben 240 giorni, per continuare poi con la pandemia dovuta al coronavirus, ed ancora nelle ultime settimane, con la morte di George Floyd, tutto il mondo sembra essere entrato in rivolta.

La nota serie di Netflix, Black Mirror, manca sugli schermi da un anno, dato che l’ultima stagione, la quinta, è stata trasmessa a giugno 2019.

È davvero difficile pensare a una nuova stagione di ‘Black Mirror’ in questa situazione, considerando quanto la realtà si sia avvicinata tremendamente alle trame delineate in passato.

Tuttavia, per mantenere alta l’attenzione su di sé, un’agenzia pubblicitaria con sede a Madrid ha trasformato il concetto di somiglianza tra finzione e realtà in una campagna pubblicitaria che ci rende parte integrante letteralmente nella prossima serie di Black Mirror di Netflix.

L’ingegnoso poster, che è apparso alle fermate degli autobus di Madrid, presenta il testo: “Black Mirror. 6a stagione. Live ora, ovunque“, posto sopra uno specchio.

Una trovata che ha rapidamente fatto il giro del web. Svariati i commenti su Twitter, dove le foto dalla Spagna sono state particolarmente diffuse. C’è chi si chiede perché questa stagione duri così tanto e altri che finalmente hanno capito il senso di questo folle 2020.

Recentemente Brooker ha dichiarato a “Radio Times” di non star lavorando ad una nuova serie di Black Mirror. “Al momento, non so quale stomaco ci sarebbe per le storie sulle società che cadono a pezzi“.