Chi è Antonino Monteleone? Età, curiosità e carriera del giornalista de Le Iene

Ecco chi è Antonino Monteleone, curiosità, età e carriera del noto giornalista de Le Iene

Antonino Monteleone è un giornalista molto noto, fa parte oggi della trasmissione ‘Le Iene’ su Italia 1.

Il giornalista è nato nel 1985 a Reggio Calabria, si è fatto spazio nel mondo dell’informazione quando era solo un ragazzo. A 19 anni ha aperto un blog di cronaca regionale, su Facebook lo descriveva come “I fatti di attualità commentati o inquadrati sotto punti di vista differenti”. Il sito è stato sequestrato quattro anni dopo per via di una querela.

Collabora con alcune testate giornalistiche calabresi dal 2006, ha anche lavorato come media producer alla Casaleggio Associati dal 2009 al 2010. Subito dopo ha fatto parte del team di Exit su La7. A renderlo soprattutto noto in televisione sono state le inchieste condotte per Piazzapulita.

Antonino Monteleone ha lavorato come reporter e filmaker per Report, trasmissione in onda su Rai 3, dal 2011 al 2013. Dal 2017 fa invece parte del cast de ‘Le Iene’.

Antonio Monteleone è molto seguito su Instagram, a oggi vanta quasi 50.000 follower. Spesso pubblica foto che mostrano la sua attività di reporter, ai suoi follower però mostra anche le sue passioni oltre al lavoro. Il giornalista infatti è un pilota privato di aerei, ama anche i sigari, la corsa e l’atletica.

Non si sa invece nulla della sua vita sentimentale, ad oggi non è chiaro se sia fidanzato o single.

Sara Fonte

