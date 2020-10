GF Vip 5, Eva Grimaldi potrebbe entrare nella casa: l’indiscrezione di Parpiglia

L’attrice Eva Grimaldi potrebbe fare ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia: la bomba lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia a “Casa Chi”

Nel corso della diretta streaming Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha svelato alcuni retroscena e indiscrezioni sull’ingresso di qualche nuovo concorrente all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Il giornalista infatti ha lanciato qualche indizio sulle iniziali del nome e cognome del probabile inquilino: E. e G. Che si tratti proprio di Eva Grimaldi?

Stando all’ultima intervista rilasciata a Chi, l’attrice nonché ex fidanzata di Gabriel Garko ha avuto da ridire sulla questione Adua Del Vesco: “Avevo messo un ” like” su Instagram e un “ti voglio bene” come commento sotto un suo post. Ma dopo le sue dichiarazioni, dopo tutto quello che avevo visto e sentito, dopo l’incoerenza, ho contato fino a cento, poi ho cancellato sia il like che il commento”.

Insomma, che la Grimaldi abbia intenzione di entrare nella casa per avere un confronto faccia a faccia con Adua e raccontare la sua versione? Chissà, tutto si scoprirà nelle prossime puntate del GF Vip 5.

