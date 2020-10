Dayane Mello riceve un regalo dalla figlia: la gieffina ringrazia Stefano Sala

Dayane Mello emozionata ieri al Grande Fratello Vip dopo aver ricevuto il regalo della piccola Sofia, ha poi ringraziato Stefano

Dayane Mello ha ricevuto una bellissima sorpresa al Grande Fratello Vip, durante la nona puntata andata in onda ieri 12 ottobre su Canale 5.

La scorsa settimana alcuni concorrenti hanno avuto la possibilità di parlare per qualche minuto con i loro figli al telefono dentro il confessionale. La Mello non è riuscita a parlare con la figlia ed è per questo che nella casa più spiata d’Italia si è lasciata andare a duri sfoghi contro l’ex Stefano Sala e la sua famiglia.

Le sue disperate lacrime hanno commosso il pubblico, in molti suoi social hanno infatti attaccato Stefano e preso le difese della gieffina. Il conduttore aveva promesso a Dayane Mello che presto avrebbe avuto anche lei la possibilità di parlare con la piccola Sofia. Nei giorni scorsi l’ha infatti sentita al telefono.

Durante la puntata di ieri sera Signorini ci ha tenuto a far sapere alla gieffina che Stefano Sala è stato molto attento e premuroso, voleva che la telefonata tra Dayane e Sofia avvenisse il prima possibile. Il conduttore alla Mello ha quindi consigliato di ringraziare Stefano per aver fatto il possibile per farle sentire la figlia al telefono.

La piccola Sofia, con il consenso del padre, ha anche inviato una speciale sorpresa a Dayane. Si tratta di un disegno molto colorato, segno a parere di Signorini che Sofia sia una bambina felice.

Durante la diretta di ieri sera Dayane Mello ci ha tenuto a ringraziare Stefano Sala, non solo perché si sta prendendo cura della figlia ma anche per averle permesso di sentirla.

Sara Fonte

