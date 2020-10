Stefano Bettarini torna oggi al Grande Fratello Vip: nella casa rivedrà l’ex Dayane Mello

Stefano Bettarini stasera farà il suo ingresso al Grande Fratello Vip, nella casa più spiata d’Italia c’è anche la sua ex fidanzata Dayane Mello

Andrà in onda oggi lunedì 19 ottobre l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, nella casa farà il suo ingresso Stefano Bettarini.

L’ex calciatore in passato ha già partecipato al reality, durante la prima edizione, è quindi un’esperienza che già conosce. Giornalettismo ha fatto sapere che Bettarini entrerà al Grande Fratello Vip durante la puntata di stasera. Nella casa rivedrà l’ex fidanzata Dayane Mello dal momento che anche lei è una concorrente della quinta edizione.

La relazione tra Stefano Bettarini e Dayane Mello iniziò nel 2017, all’Isola dei Famosi, lei partecipava al reality lui svolgeva invece il ruolo di inviato. Tra loro è subito scoppiato l’amore, non sono però rimasti insieme a lungo. Stando ai rumors tra loro è finita perché lei lo avrebbe tradito, lei dopo la rottura diceva però che Stefano era troppo geloso.

La storia d’amore tra Bettarini e Dayane non si concluse bene, in moltissimi sono quindi curiosi di scoprire come affronteranno la convivenza al Grande Fratello Vip. Stefano ha dei precedenti anche con Pierpaolo Pretelli, i due hanno partecipato alla stessa edizione di Temptation Island Vip nel 2018. Il gieffino ci provò con la fidanzata di Bettarini, Nicoletta Larini, non solo nel villaggio ma anche fuori.

Sono previsti altri ingressi al Grande Fratello Vip, a breve tornerà nella casa più spiata d’Italia anche Giulia Salemi. Al reality parteciperà anche Selvaggia Roma, divenuta nota per aver partecipato ad una delle passate edizione di Temptation Island insieme all’ex fidanzato Francesco Chiofalo.

Sara Fonte

