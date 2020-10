Andrea Zelletta si confronta con Alice, nega il tradimento e la accusa: “Hai bisogno di visibilità, sono schifato”

Andrea Zelletta nega di aver continuato a cercare Alice Fabbrica dopo la loro breve frequentazione, accusa la ragazza di cercare visibilità

Andrea Zelletta ha avuto un confronto con Alice Fabbrica al Grande Fratello Vip, durante la dodicesima puntata del reality andata in onda ieri 23 ottobre su Canale 5.

Pochi giorni fa la giovane 23enne in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv ha rivelato di aver frequentato per un breve periodo Zelletta cinque anni fa. A detta della ragazza lui avrebbe continuato a cercarla anche dopo essersi fidanzato con Natalia Paragoni. Alice ha fatto sapere che il gieffino le chiedeva di incontrarsi, lei non accettava perché sapeva che era fidanzato.

Ieri nella casa più spiata d’Italia Andrea Zelletta è apparso molto infastidito. Al conduttore ha detto di essere pronto a querelare Alice perché a detta sua starebbe dicendo solo falsità. Il gieffino pensa che la ragazza voglia solo stare in televisione e aumentare la sua visibilità.

Zelletta ha ammesso di aver frequentato Alice Fabbrica cinque anni fa e di aver scoperto che stava frequentando un suo amico. Ha però precisato di non aver più cercato la ragazza dopo che hanno chiuso la loro frequentazione. I due hanno avuto un confronto ieri sera, la 23enne ha detto ad Andrea di aver consegnato i messaggi alla redazione del Grande Fratello Vip. Il gieffino chiede di vederli e di controllare soprattutto le date, subito dopo ha detto: “Sono talmente tranquillo che non ho assolutamente paura. Hai bisogno di visibilità, sono schifato”.

Andrea Zelletta si è poi sfogato con gli altri concorrenti, ha giurato sulla madre che si tratta di una follia. A detta sua è una questione che risale solo a cinque anni fa e ha ribadito di essere perdutamente innamorato di Natalia.

Dopo il confronto tra Alice e Andrea sui social Natalia Paragoni ha rotto il silenzio. La fidanzata di Zelletta ha fatto sapere che non le interesse ciò che c’era tra loro in passato. Ha poi invitato alla ‘signorina bionda’ di “dimostrare la veridicità di ciò che ha dichiarato, fornendo le annesse prove”.

La Paragoni pensa che l’unico scopo della Fabbrica sia quello di “fare un po’ di pubblicità alla sua persona, come ha anticipato il mio fidanzato al quale credo ciecamente saremo lieti di farla contattare dai legali di Andrea.”

Sara Fonte

