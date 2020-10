Tomb Raider 2, ritardato a “tempo indeterminato” a causa del COVID-19

Tomb Raider 2 non rispetterà la data di uscita di marzo 2021, dato che il sequel, interpretato da Alicia Vikander, è stato ritardato a tempo indeterminato.

Come riportato da The Wrap, il seguito del reboot del 2018 è scomparso completamente dal calendario di uscita di MGM. Tomb Raider 2 era stato originariamente annunciato nel 2019, con il regista Ben Wheatley dietro la macchina da presa. L’uscita del film era stata precedentemente programmata per il 19 marzo 2021, tuttavia, lo studio ha ora annullato quella data in quanto la pandemia di coronavirus (COVID-19) continua ad avere un impatto importante sul settore cinematografico.

La notizia che Tomb Raider 2 non uscirà nei primi mesi del prossimo anno non sorprende, dato che la produzione del sequel avrebbe dovuto iniziare diversi mesi fa per essere completata in tempo per la data di uscita prevista. Tuttavia, numerose produzioni cinematografiche sono state sospese nel corso dell’anno a causa della pandemia in corso, che ha influito sulla tempistica delle future uscite nelle sale.

Il sequel di Tomb Raider è stato approvato l’anno scorso dopo l’uscita del primo film del franchise. Tomb Raider del 2018 è stato diretto da Roar Uthaug e scritto da Ginevra Robertson-Dworet e Alastair Siddons da una storia di Robertson-Dworet ed Evan Daugherty. Il film ha incassato circa 275 milioni di dollari (circa 234 milioni di euro) al botteghino mondiale nonostante le recensioni contrastanti della critica.

Tomb Raider 2 si aggiunge a una lista crescente di film in ritardo. Universal, MGM e i produttori di James Bond Michael G. Wilson e Barbara Broccoli hanno annunciato in precedenza la loro decisione di ritardare l’imminente uscita di James Bond No Time to Die. Il 25° film di James Bond uscirà nell’aprile del 2021, un anno dopo la sua prima uscita sul grande schermo, per essere “visto da un pubblico mondiale“.

