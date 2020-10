Carlo Conti positivo al coronavirus, ma sta bene. Condurrà da casa le prossime puntate di “Tale e Quale Show”

Il Covid-19 non ha risparmiato nemmeno Carlo Conti. Dopo Gerry Scotti, un altro popolarissimo volto della televisione italiana comunica di aver contratto il coronavirus.

Fortunatamente, come spiegato dallo stesso Conti in un post pubblicato sulla sua bacheca Instagram, il contagio non gli sta creando problemi. “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid – scrive il presentatore televisivo – Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”.

La positività di Carlo Conti al Covid-19 non ferma le prossime puntate di “Tale e Quale Show”, che il presentatore potrà condurre tranquillamente da casa: lo riporta il TgCom24.

Inoltre, l’altra notizia positiva è che nessun altro della squadra di “Tale e Quale Show” avrebbe contratto il coronavirus.

Carlo Conti ha voluto comunque essere in collegamento con la conferenza stampa di presentazione de ‘I giorni della ricerca’, la campagna di sensibilizzazione, informazione e raccolta fondi Rai/Airc in onda sui canali Rai (tv, web e radio) dal primo all’8 novembre.

“Sono sempre abituato a correre e quando arriva una notizia del genere ti rendi conto che la salute è l’elemento più importante – ha detto il presentatore toscano – ho leggeri doloretti, ho cominciato la terapia e spero che questi dieci giorni passino velocemente”.

