Dayane Mello scrive una lettera a Oppini: i due fanno pace dopo un confronto

Sembra essere tornato il sereno tra Dayane Mello e Francesco Oppini al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nelle ultime settimane erano diventati molto tesi i rapporti tra i due, nel corso dell’ultima puntata Oppini è stato molto duro nei confronti della gieffina. Il figlio di Aba Parietti ha accusato Dayane di cercare a tutti i costi una relazione nella casa più spiata d’Italia per attirare l’attenzione dei telespettatori.

Francesco Oppini ha accusato Dayane Mello di saltare da un letto all’altro, prima in quello di Pretelli, poi nel suo. Pensa che Adua Del Vesco sia solo la sua ultima preda. Parole che hanno offeso non poco la gieffina, i due avevano infatti detto di non volersi più parlare al Grande Fratello Vip.

Poche ore fa, però, la Mello ha fatto un passo nei confronti di Oppini, gli ha scritto una lettera che Tommaso Zorzi ha consegnato al gieffino. Dayane si è scusata per aver esagerato nell’ultima puntata andata in onda lo scorso lunedì 9 novembre. Ha però detto a Francesco di esserci rimasta molto male a causa delle sue affermazioni.

Francesco Oppini ha apprezzato il gesto di Dayane, le ha infatti chiesto di avere un confronto faccia a faccia nella casa più spiata d’Italia. Il gieffino ha ammesso che all’inizio si era creato un bel legame tra loro e non vuole cancellare i bei momenti trascorsi insieme al Grande Fratello Vip. Alla Mello ha spiegato che non voleva accusarla di essere una ‘gatta morta’, con le sue parole intendeva dire che quando può si appoggia a chi può.

Dayane Mello e Francesco Oppini hanno deciso di darsi una tregua. La pace tra loro nella casa più spiata d’Italia durerà o torneranno presto a scontrarsi? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

Sara Fonte

