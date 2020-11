Nintendo, ritorno al passato con il nuovo Game & Watch di Super Mario

Questa settimana ha visto il debutto di due piattaforme di nuova generazione, con il lancio della PlayStation 5 e dei dispositivi Microsoft Xbox Series X e Series S.

Ogni piattaforma è costruita intorno a nuovi progressi come il ray-tracing e gli SSD a caricamento rapido. Al contempo, oggi, Nintendo sta rilasciando un ritorno al Game & Watch con Super Mario Bros.



Potrebbe sembrare un po’ anacronistico, ma è anche perfettamente in linea con la storia di Nintendo: si tratta di un’azienda che quasi sempre va per la sua strada, senza preoccuparsi del resto.

Il nuovo Game & Watch: Super Mario Bros. è un hardware eccezionalmente carino. È stato modellato sul modello della classica console portatile Game & Watch – il precursore del Game Boy – con una combinazione di colori ispirata all’originale console giapponese Famicom. In termini di funzionalità, il dispositivo è incredibilmente semplice. Ha tre giochi incorporati, in particolare il primo gioco di Super Mario Bros. C’è anche Super Mario Bros. 2, meglio conosciuto in Occidente come The Lost Levels, un sequel veramente malvagio che remixa il primo gioco con caratteristiche subdole come i funghi killer. A completare la formazione c’è Ball, una versione semplice ma sorprendentemente divertente del gioco del 1980, questa volta con Mario.

I giochi sono tutti porting ben fatti, e lo schermo è bello e luminoso, mentre la console ha un ottimo D-pad.



Ha anche una modalità risparmio, così si può mettere in pausa il gioco e tornare nello stesso punto ogni volta che si vuole. Al di fuori dei giochi, la funzione principale del Game & Watch è, beh, quella di essere un orologio.



Uno dei pulsanti del quadrante è adibito alla funzione “tempo“, e premendolo appare un orologio a tema Super Mario con l’idraulico che corre e salta attraverso i classici livelli del Regno dei Funghi.



Ultima chicca, l’ora del giorno in gioco è sincronizzata con il mondo reale.

