Dayane Mello scopre che l’ex fidanzato sta con Giulia De Lellis: “Non è da lui”

Carlo Beretta e Andrea Damante erano molto amici prima che Giulia De Lellis li facesse allontanare? Ecco cosa ha detto Dayane Mello

Dayane Mello ieri sera al Grande Fratello Vip ha scoperto che l’ex fidanzato Carlo Beretta sta frequentando Giulia De Lellis.

A rivelare la novità alla gieffina è stato Giacomo Urtis nel corso della 20esima puntata del reality andata in onda ieri. Queste le parole del noto chirurgo dei vip: “Carlo Beretta, il tuo ex è stato travolto dalla passione per Giulia De Lellis“.

La notizia ha spiazzato non poco Dayane Mello, nella casa più spiata d’Italia più volte ha parlato della sua passata storia d’amore con Beretta e della sofferenza provata dopo la loro rottura. Alla gieffina è sembrato strano che Carlo abbia iniziato una frequentazione con l’ex di un suo amico. In merito a ciò ha infatti detto: “Io so che Andrea Damante è un ottimo amico di Carlo. Conoscendolo non penso che lui potrebbe fargli una cosa del genere al suo amico. Lui è molto più amico di Damante che di Giulia. Lui è molto amico, molto.”

La gieffina ha poi aggiunto: “Ragazzi non è da lui. Esce sempre con Andrea e Marco Cartasegna. Però il gossip penso sia vero. Se si sono messi insieme? Oddio ora che mi ci fai pensare… magari è potuto succedere. Se così fosse felici loro felici tutti. Che vi devo dire che stessero insieme.“

All’inizio sembrava incredula, riflettendoci però Dayane Mello ha detto che potrebbe esserci davvero un flirt tra Carlo e la De Lellis. Queste le sue parole: “Comunque il rumor è verissimo avevo già sentito qualcosa nei mesi scorsi. Era uscito. Io in estate però ero a Forte dei Marmi e c’erano anche Giulia e Damante e lui stava sempre con Andrea, non con la De Lellis. Andrea, Marco e Carlo sono tanto amici loro tre. Carlo è molto preciso su queste cose e mi sembra strano che faccia una cosa di questo tipo a uno dei suoi più cari amici.”

E ancora: “Vi ripeto che a Forte io li vedevo e stavano sempre insieme lui e Dama. Però se si è fidanzato con Giulia ok, vado avanti io, sono contenta per loro. Beati loro se si amano davvero.“

Dayane Mello ha poi concluso dicendo: “In estate lui ha una villa a Forte dei Marmi e con lui c’erano tutti gli amici tra cui Andrea e Giulia. Non è da Carlo frequentare le ex degli amici. Però oddio, è probabile, sì forse l’ha fatto. Lui comunque era sconosciuto nel mondo della tv, si è messo con me ed è finito ovunque. Se poi si è fidanzato con Giulia ha fatto uno sgarbo all’amico e non si fa”.

Stando alle parole della gieffina Carlo e Andrea Damante erano molto amici fino a poco tempo fa, di recente Giulia De Lellis ha invece detto che i due si frequentavano poche volte l’anno.

Sara Fonte

