GF Vip, De Blanck sulla Salemi: “A lei interessava Briatore, ma lui non se la filava”

De Blanck è intervenuta sul confronto tra la Gregoraci e la Salemi, dichiarando che la persiana avrebbe nutrito un interesse per Briatore

Nella puntata di oggi lunedì 30 novembre del GF Vip 5, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ne sono accadute delle belle. Durante la serata, Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci hanno avuto un acceso confronto per chiarire alcuni aspetti della loro rivalità, che sarebbe nata in passato. La Gregoraci a quanto pare nutrirebbe una forte gelosia per l’influencer per il fatto che abbia stretto un rapporto d’amicizia con l’ex marito Flavio Briatore in una vacanza. Nonostante le reazioni di Elisabetta, la Salemi abbia più volte dichiarato di non esserci stato mai nulla con l’imprenditore.

“Non è successo niente, diciamo che chiacchierava più con Flavio che con me”, ha dichiarato Elisabetta nei riguardi di Giulia Salemi in una clip. A quel punto, è intervenuta la giovane 27enne che ha detto alla Gregoraci: “Proprio tu che fai la paladina delle donne e che dici “non giudicatemi, non giudicatemi per questo o per quello”. Non cadere nel cliché del giudizio, ti prego”.

A quel punto, è intervenuto Pupo che ha affermato che non c’è nulla di male che una donna vada con un milionario per farsi pagare le vacanze. Infine, è arrivato il commento della contessa De Blanck: “Secondo me, Giulia era interessata a Briatore, ma non se la filava“. La Salemi, però, si è messa le mani tra i capelli sentendo le parole della contessa. Dopo la pubblicità, la contessa ha avuto un’acceso scontro con Myriam Catania, che difendeva la Salemi: “Zitta, cretina”.

