Francesco Oppini svela: “Proporrò a Tommaso di fare un tatuaggio insieme”

Francesco Oppini vuole chiedere a Tommaso Zorzi di fare un tatuaggio di coppia dedicato alla loro amicizia

Si continua a parlare della speciale e bellissima amicizia nata tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, durante la quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia i due si sono avvicinati moltissimo, erano inseparabili. Hanno emozionato molto i telespettatori dimostrando che la loro amicizia è sincera.

Francesco Oppini nel corso della 23esima puntata del Grande Fratello Vip ha deciso di lasciare la casa più spiata d’Italia. Una decisione che ha fatto soffrire molto Tommaso Zorzi. Il gieffino è apparso disperato, non riusciva a smettere di piangere. Nella casa ha ammesso ciò che prova davvero per l’amico, pensa infatti di essersi innamorato di lui.

Entrambi desiderano continuare a coltivare la loro amicizia dopo il reality, pochi giorni fa a Verissimo Francesco Oppini ha rivelato che farà un passo indietro solo se Zorzi lo vorrà.

Intanto, ospite ieri della diretta Instagram sul profilo del settimanale Chi, l’ex gieffino ha rivelato che vuole chiedere a Zorzi di incidere sulla loro pelle una frase che possa ricordargli per sempre l’amicizia nata tra loro al Grande Fratello Vip. Queste le sue parole: “Quando Tommaso uscirà dalla casa gli proporrò di fare un tatuaggio insieme, una scritta.”

Francesco Oppini ha poi aggiunto: “Fare un reality come quello e convivere 80 giorni dentro una casa con la stessa persona non capita sempre. Si è creato un bel feeling e non è da tutti. Che scritta? Beh può essere di tutto, tipo ‘Opporzi’ o ‘Zorpini’”.

Tommaso Zorzi accetterà di fare un tatuaggio di coppia con l’amico? Non ci resta che attendere la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip per scoprirlo.

Sara Fonte

