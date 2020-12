Tommaso Zorzi nomina Stefania, poi si sente in colpa: “Fatemi uscire”

Tommaso Zorzi si sente in colpa al Grande Fratello Vip e confessa a Stefania Orlando di averla nominata, ecco cosa è successo dopo la diretta

Tommaso Zorzi, durante la 26esima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 14 dicembre, ha nominato Stefania Orlando. Nessuno si aspettava un simile gesto da parte sua.

In confessionale al conduttore ha spiegato di non avere nessuno motivo per nominare i suoi compagni d’avventura, con Stefania c’è stato un piccolo screzio in cucina ed è per questo che ha scelto di fare il suo nome. Signorini è rimasto spiazzato dopo la nomination di Zorzi, si è anche congratulato con l’influencer per averlo sorpreso in questo modo.

Finita la puntata Tommaso Zorzi non è riuscito a rimanere in silenzio, alla Orlando ha confessato di averla nominata. Si è sentito in colpa per averlo fatto, nella casa più spiata d’Italia è andato in crisi e ha subito cercato di chiarire con l’amica.

In un primo momento Stefania Orlando è rimasta impietrita sentendo la confessione di Tommaso, con la voce bassa e dispiaciuta gli ha poi detto di aver fatto bene.

Poco dopo la Orlando è scoppiata in lacrime nella casa, ciò ha fatto sentire ancora più in colpa Zorzi. Mentre cercava di far capire all’amica quanto fosse pentita ha iniziato a dire: “Voglio uscire, fatemi uscire adesso. Sono contento che mi hanno nominato, me lo merito. Adesso il pubblico mi ricoprirà di M e mi sta bene. Io in quel momento non sapevo chi votare davvero.”

Tommaso Zorzi rivolgendosi a Stefania ha aggiunto: “Stefy ti giuro mi sento male sono una M. Sono stato preso alla sprovvista e ho fatto il tuo nome. Azz non so fare questo gioco, fatemi uscire. Tanto ho già dato quello che dovevo, quindi posso pure uscire. Ste non piangere, voglio morire. Se uscissi sarebbe giusto. Alfonso si è congratulato per la cosa inaspettata, ma comunque mi sento in colpa“.

Stefania Orlando, non riusciva a trattenere le lacrime, a Zorzi ha però detto: “Non ti sentire in colpa, io voglio che tu sia sempre felice. Non ti manderò a quel paese. Sai che ti voglio bene a prescindere. Devi stare tranquillo, non ce l’ho con te. Davvero non preoccuparti. Io se voglio bene, voglio bene“.

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si rovinerà dopo ciò che è successo? Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà tra loro al Grande Fratello Vip.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui