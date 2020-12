Gf Vip, Cristiano Malgioglio duro contro Giulia Salemi: “Cultura zero”

Dopo l’eliminazione Cristiano Malgioglio, ha avuto un acceso confronto con Giulia Salemi, con la quale non corre buon sangue

Dopo l’eliminazione al GF Vip 5, Cristiano Malgioglio è stato accolto in studio da Alfonso Signorini. Il paroliere siciliano si è scagliato duramente contro Giulia Salemi, poiché non l’ha mai sopportata tanto che l’ha definita un “personaggio inutile”.

“Lei è di una falsità spaventosa – ha sbottato il cantante – Non ha nulla a che vedere con la mia vita”. A quel punto, ha rincarato la dose accusando l’influencer italo-persiana di aver influito sulla sua eliminazione: “Si crede di essere Kim Kardashian o Paris Hilton. Mi sono arrabbiato perché mi ha nominato senza una vera motivazione“.

A quel punto, il conduttore ha chiesto a Malgioglio di collegarsi con Giulia per un confronto, ma a quanto pare ci sono state parole di fuoco. “Sei più falsa delle piste da sci a Dubai” ha replicato la Salemi. La risposta di Cristiano non è stata da meno: “Vedi come sei sciocca. Leggiti un libro perché tu cultura zero“. La ragazza classe 1993 però ha ammesso di aver qualche lacuna e ha risposto: “Certo, questo è lo farò sicuramente”.

Nel frattempo il web ha espresso la propria indignazione per le frasi di Malgioglio

Ma Cristiano Malgioglio questa cattiveria contro Giulia? Dovrebbe imparare ad essere più umile #gfivp — Fabrizio Venerdini (@Fabrizi28391036) December 18, 2020

Quello che ha vomitato malgioglio contro la Salemi, dice molto di più su di lui che non su Giulia stessa.

Ridicolo mitomane. #gfvip — Cattivissimo_Me (@AFloris28) December 18, 2020

Malgioglio contro Giulia totalmente immotivato, trattare così una ragazzina per quanto immatura non è bello da vedere #GFVIP — Brat a gringa ? (@Resili3nt2) December 18, 2020

