Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini attaccato: cosa è successo con Samantha de Grenet?

Grande Fratello Vip in tumulto nella giornata di oggi, 28 dicembre 2020. Alfonso Signorini ha subìto pesanti minacce in diretta. Come mai?

A scatenare il litigio ci sarebbe stato il perdono ritenuto troppo veloce per Samantha De Grenet in questa edizione del reality dei Vip.

Infatti, Samantha aveva avuto un comportamento scorretto nei confronti di Stefania Orlando. In altre edizioni, questo sarebbe bastato per squalificarla dal programma, ma non è successo, anzi. La showgirl è stata perdonata in pochissimo tempo.

Grande Fratello Vip, scoppia la polemica da Signorini

Per lo stesso comportamento, in questa edizione anche Filippo Nardi era stato mandato via. Quindi, ora sono in tanti a chiedersi perché la De Grenet no tra gli spettatori sui social.

La polemica è esplosa quando ha parlato Salvo Veneziano. Nella scorsa edizione del reality, Salvo era stato mandato via perché aveva avuto lo stesso comportamento con Paola Di Benedetto.

La Vip aveva poi vinto quell’edizione. Così ha commentato in diretta quanto sta avvenendo al Grande Fratello Vip 5.

Pupo va subito nominato Presidente della Repubblica, Antonella Elia dovrebbe essere più silenziosa quando parlano gli altri. Vabbè, sul conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, stendiamo un velo pietoso Salvo Veneziano

Salvo ha poi raccontato di aver cenato con Filippo Nardi, sua moglie e le moglie di Salvo. Nardi ci avrebbe poi provato con la moglie di Veneziano a Buona Domenica.

