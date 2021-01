Uomini e Donne torna in onda oggi: Davide e Chiara emozionano, Beatrice va via

Uomini e Donne torna in onda in anticipo, ecco le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi

Uomini e Donne torna in onda oggi 7 gennaio 2021 su Canale 5. La storica trasmissione condotta da Maria De Filippi dopo la pausa prevista per le festività natalizie sarebbe dovuta tornare in onda il prossimo lunedì 11 gennaio ma c’è stato un cambiamento e tornerà in onda oggi in anticipo.

Cosa succederà oggi in puntata? Come spesso accade si parte da Gemma Galgani, la dama torinese sta continuando a frequentare Maurizio. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News le cose tra loro non si metteranno bene.

Intanto Davide Donadei è sempre più vicino alla scelta, il tronista in studio appare però molto confuso. Chiara e Beatrice stanno facendo di tutto per fare breccia nel suo cuore ma a causa del comportamento e dell’indecisione del tronista entrambe stanno soffrendo.

L’esterna con Chiara Rabbi fa emozionare tutti, ma causa molto dolore alla Buonocore, la corteggiatrice infatti decide di abbandonare lo studio.

Si passa poi a Sophie Codegoni, la giovane tronista continua portare avanti le sue frequentazioni con Matteo, Giorgio e Antonio. Anche la frequentazione tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri continua.

Sara Fonte

