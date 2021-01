Oroscopo di Paolo Fox dall’11 al 17 Gennaio: previsioni della settimana

Paolo Fox ci fornisce le previsioni della settimana dal punto di vista astrologico con i suoi consigli. Vediamoli insieme.

Ariete

Verso la metà settimana potreste essere interessati da un momento di agitazione.

Per le storie nate adesso, potrebbero farsi importanti ma ci sarebbe bisogno di maggiori garanzie.

Nel mondo del lavoro, chi era in attesa di una risposta ci sarà un cambiamento in positivo.

Toro

Se hai cominciato da poco una storia andrà bene, anche se ultimamente il tuo senso critico ha preso il sopravvento e sei stato polemico anche nei rapporti amorosi.

Se invece vuoi dare una nuova vita ad un rapporto potrà contare sulla posizione favorevole di Venere.

Gemelli

Ci sono per te delle buone prospettive soprattutto se hai un partner. Insieme allampersona che ami ti darai da fare tra gare e progetti anche, se ci sono i figli. Per ciò che riguarda il lavoro si potrebbe combinare qualcosa entro febbraio.

Cancro

È giunto il momento di superare qualche piccolo problema. Il consiglio è quello di non dare importanza a persone che ti hanno messo in brutte posizioni già in posizioni.

I rapporti che nascono in questo momento sono difficili e cerca di non impergolarti con persone già impegnate.

Leone

L’ultimo tuo pensiero è amare e soprattutto chi si è separato da poco, l’argomento sentimenti lo si evita per non stare male. I cuori solitari da tempo non hanno intenzione di mettersi in gioco più di tanto.

Vergine

Il pianeta dell’amore ti sorride e questo è indice di belle emozioni.

Per le coppie sta arrivando l’atteso recupero ma solo per quelle che hanno superato la prova iniziata a metà dicembre e che ora sembra conclusa.

Bilancia

Il periodo buio 9assato negli ultimi anni sta per dirti addio, Dovresti sentirti più libero di amare, sebbene ci siano giorni in cui si torna ad una certa pesantezza e sfiducia, come ad esempio tra martedì e mercoledì. Non è improbabile il ritorno di un ex o l’arrivo di un nuovo amore.

Scorpione

Chi fa parte di una coppia avrà discussioni circa la famiglia, su che cosa risparmiare e soprattutto su come andare avanti.

Mentre dal punto di vista lavorativo, se ci sono stati problemi di tipo legale si ripartirà con qualche dubbio.

Sagittario

Non puoi arrenderti proprio adesso che sei alla ricerca dell’amore. Anzi dorse per qualcuno l’incontro con una persona speciale dovrebbe essersi già stato, visto che è da poco finito il transito di Venere nel segno.

Le coppie che hanno superato la crisi, avranno ilmloro momento idilliaco.

Capricorno

Stai vivendo una situazione generalmente buona, anche se spesso ti ritrovi in contrasto con persone segno dell’Ariete o del Cancro.

Occio a martedì, mercoledì e giovedì momenti ideali per avanzare richieste sul lavoro.

Acquario

Ti stai per preparare ad un momento speciale, fatto di un incontro altrettanto speciale. Dal punto di vista professionale, avrai la possibilità di ripartire con uno spirito diverso dal passato. Sebbene ci voglia tempo per raggiungere quello che si desidera ma Giove e Saturno, in transito nel segno, dicono che ogni situazione nuova è da favorire.

Pesci

Sei in preda ad una vera e propria paura per l’amore. Se sei rimasto solo per tempo, è giustificabile. Ma è arrivato il momento di osare: con il pianeta dell’amore che ti sorride, non è escluso che si possa essere colpiti da una persona speciale.

