Pierpaolo Pretelli nella notte sbotta: “Spero che mio fratello abbia capito”

Pierpaolo Pretelli si è sfogato nella notte al Grande Fratello Vip, il gieffino ha criticato il comportamento del fratello

Pierpaolo Pretelli ha avuto un confronto con il fratello Giulio ieri sera al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Il gieffino non ha gradito affatto che la sua famiglia si sia intromessa nel percorso che sta vivendo nella casa più spiata d’Italia. Prima di partecipare al reality gli aveva chiesto di non intromettersi ma non gli hanno dato ascolto.

Durante il confronto con il fratello gli ha ribadito che voleva che ne restassero fuori, Giulio ha invece rilasciato interviste e fatto ospitate per parlare del suo percorso e soprattutto del flirt nato nella casa con Giulia Salemi. Il fratello del gieffino gli ha detto che aveva fatto promettere solo ai suoi genitori di non intervenire.

Dopo la puntata, Pierpaolo Pretelli si è sfogato con Andrea Zenga al Grande Fratello Vip. Il gieffino ha criticato il comportamento del fratello dicendo che non ha detto la verità. Tra le varie cose ha detto: “Mio fratello ha mentito, non è vero che ho detto solo ai miei genitori di non intervenire. L’ho detto anche a lui. Ma poi ha detto che l’intervista che hanno fatto vedere era di un mese fa…“.

Infastidito Pretelli ha continuato dicendo: “Ragazzi è la mia unica opportunità, sapete la mia situazione. La mia famiglia è tutto, ma avevo chiesto loro di stare lontani. Ci tenevo a fare questa cosa bene. Mio fratello mi ha visto piangere dalla stanchezza del lavoro, ne ho fatti diversi insieme.“

Pierpaolo Pretelli ha chiaramente detto che se il fratello aveva bisogno di soldi lui poteva darglieli uscito dalla casa. Lui stesso ha detto: “Se aveva bisogno di soldi lui glieli avrei dati io dopo il GF Vip, ma le ospitate no, non doveva farle. Capisco che è una sorta di lavoro. Lui lavora per 1.000€ al mese e queste apparizioni gli permettono di avere dei soldini in più, ma ripeto che preferisco darglieli io.”

Il gieffino ha poi concluso dicendo: “Spero che adesso si fermi e non vada più. Mi auguro che abbia capito tutto”. Il fratello dell’ex velino dopo il confronto con Pierpaolo smetterà di interferire con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

