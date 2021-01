Pupa e il secchione e viceversa, Luca Marini si confessa a Laura: “Sono vergine”

Luca Marini e Laura Antonelli sono una delle coppie de La Pupa e il secchione e viceversa: arrivano le prime confessioni hot

Le coppie de La Pupa e il secchione e viceversa si sono formate, una tra queste e quella formata da Luca Marini e Laura Antonelli. Lui ingegnere informatico, che nonostante non sia molto alto, è riuscito ad attirare l’attenzione della bellissima influencer. I due hanno iniziato a conoscersi meglio e ad aprirsi fino a farsi delle confidenze piuttosto bollenti.

Luca, stuzzicato anche dal pupo Gianluca Tornese, si è lasciato andare dichiarando: “E’ da quattro anni non sono fidanzato“. Il ragazzo ha poi aggiunto: “In realtà, non sono mai stato con una donna, sono vergine”. A quel punto, è intervenuto Tornese che gli ha chiesto: “E’ da quattro anni che non hai rapporti?”. Insomma, a quanto pare, tra i due pare non esserci molta simpatia, poiché la pupa Laura ha definito l’ex protagonista di Uomini e Donne un po’ arrogante.

