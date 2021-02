Pucci contro D’Eusanio per le frasi infelici al GF Vip: “Perché la si deve perdonare pubblicamente?”

D’Eusanio ha commesso degli sciovoloni, facendo delle battute infelici e pronunciando la n-word: Pucci si scaglia contro di lei

Alda D’Eusanio è appena entrata nella casa del GF Vip 5 e ha subito creato scompiglio. La giornalista infatti si è lasciata andare in frasi piuttosto discutibili durante una chiacchierata a tavola con gli altri inquilini. Alcune di queste parole sono risultate piuttosto offensive, tra cui la n-word e battute su persone con deficit.

Alda rischierebbe l’espulsione dal reality e proprio nella puntata di lunedì 1 febbraio, Alfonso Signorini ha voluto rimproverarla. La conduttrice e autrice si è così scusata, poiché non era sua intenzione offendere qualcuno, dichiarando che aveva intenzione di far sorridere. A quanto pare, però, la concorrente ha commesso un grande scivolone.

Non solo: a commentare la frase infelice di Alda, ci ha pensato Andrea Pucci su Instagram. “Perché questa signora la si deve perdonare pubblicamente, quando dichiara di avere fatto uno scivolone? Lo scivolone lo fanno le persone che non vanno in tv, in più fa la colta, ma io preferisco rimanere ignorante”, ha commentato il conduttore de La pupa e il secchione e viceversa.

Nel frattempo, però, Alda rimane nella casa del Gf Vip 5, visti i risultati del televoto.

