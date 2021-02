Oroscopo di Paolo Fox dal 15 al 21 febbraio: previsioni della settimana

Dopo questo weekend e la festa dell’amore, vediamo come si evolve la settimana di carnevale. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox, segno dopo segno.

Ariete

Sarà meglio aprire bocca solo quando il caso lo richiede. Meglio intavolare discussioni se si ha ragione e se si ha la forza di portare a termine la battaglia. Evita i gesti impulsivi, o di pronunciare frasi troppo rapidamente e senza riflettere.

Nel mondo del lavoro avrai più positivita anche se le giornate risultano frenetiche. Bisogna cogliere l’occasione però e cavalcare l’onda.

Toro

Se hai dei progetti questa settimana e nei prossimi mesi sarai aiutato da Marte e dalla forza che ti darà. Per alcune circostanze, è giunto il momento di far evolvere la cosa, o andando avanti in base al lavoro passato o prendendoti una lunga pausa.

Buona settimana per incontri e le relazioni in genere: chi è solo dovrebbe cercare 9iu tempo libero per ridere, magari in compagnia di una persona altrettanto interessante.

GEMELLI:

L’amore non ti sorride in questo periodo. Se hai già un partner sarà una settimana tranquilla, anche se hai la sensazione che manchino emozioni tra voi.

Diciamo che nell’insieme quest’ultimo periodo non è stato dei migliori, forse anche a causa di problemi di lavoro e finanziari, per qualcuno addirittura legali. Vedrai comunque una domenica di recupero.

Cancro

In questo momento le cose stanno diventando più rosee per te. Devi comunque aspettare al 10 Marzo, per vedere Urano tornare favorevole. E’ chiaro che prima di allora bisogna chiarire qualcosa in amore, solo che ultimamente hai Venere contro che non ti permette di essere onesto. Chi è solo per ora osserva ma non agisce.

Leone

Il periodo è strong, complice la Luna che sarà nel segno da lunedì. I tuoi progetti pur essendo importanti non ricevono però il beneplacito di chi ti ama. Sarai quindi interessato da giorni di lotta, di attacco frontale, tentativi di essere fermato. C’è la possibilità di dimenticare una triste storia del passato. Torna anche la voglia di amare.

Vergine

Questo dovrebbe essere il tuo anno ed ogni settimana che si replica fai un passo verso la realizzazione dei tuoi sogni. Se sei in coppia, questo momento è propizio per fare un figlio. Quelli che in amore hanno dato tanto ottenendo poco, ora chiederanno qualcosa in cambio. Le negatività sono ormai andate, devi solo provare a rimetterti fisicamente.

Bilancia

Sei sempre circondato di persone, alcuni delle quali non ti vedono di buon occhio. Attento quindi alle a cause mosse contro di te pur non avendo colpe.

In amore cerca di evitare discussioni in particolare se hai un rapporto competizione. Infatti, la sensazione è che uno dei due non aiuti l’altro fino in fondo.

Scorpione

Il lavoro conta, ma l’amore è gli affetti ti stanno molto più a cuore. Non è un caso quindi che sei alla ricerca di almeno una giornata che ti aiuti a recuperare un po’ di serenità interiore, novità in vista di un futuro migliore.

Cerca di pazientare fino a Marzo, quando Urano porterà cambiamenti professionali e nuove indicazioni desiderate o imposte dal destino.

Sagittario

Le stelle ti sorridono e ti permettono di agire senza dei limiti. Dimentica quindi di non essere all’altezza, di non avere l’età, di non avere più fiducia. Devi prendere il volo e questo è il momento giusto. Pazienta almeno fino a Maggio quando per te si spianerà una nuova strada di lavoro, magari con l’aiuto di una persona che può fare qualcosa per te.

Capricorno

Chiacchiere in vista nella settimana che sta per iniziare, quindi per evitare complicazioni cambia rotta.

Prova poi a riflettere dal punto di vista sentimentale: sarà molto importante definire un rapporto d’amore. Occhio ai rapporti a distanza, che rischiano di creare problemi e di ripercuotersi negativamente anche sul lavoro.

Acquario

Le amicizie nuove vanno prese nel modo giusto e non dimenticate, così come non vanno prese a cuor leggero quelle relazioni che in questi giorni tornano ad essere importanti. Per chi già ha un partner, il periodo è florido, amche se in quest’ultimo tempo ci sono state più incertezze che certezze.

Pesci

Qualunque emozione tu provi devi manifestarsi in totale libertà. Licenza poetica anche in amore, poiché le stelle ti sorridono e anche i più solitari inizieranno a guardarsi attorno. Giove è il solo pianeta che ti rema contro e per questo consiglia di mantenere la calma. La confusione regna sovrana ma le emozioni non mancano.

