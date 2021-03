Tempesta d’amore trame, 7 -13 marzo 2021: gelosie a non finire

Le anticipazioni sulle trame della prossima settimana di Tempesta d’amore, mostrano scene di gelosia. Vanessa ha in mente che Cornelia sia interessata a Robert. La gelosia porterà la Sonnbichler a intimare alla ritenuta rivale di non interferire nella loro relazione. Le due donne si incontreranno in un vecchio casolare dei Saalfeld, che accadrà?

Tempesta d’amore trame, 7 -13 marzo 2021: Franzi chiederà aiuto a Michael

Durante la prossima settimana, nelle puntate di Tempesta d’amore assisteremo a Franzi preoccupata. La giovane non sa spiegare a se stessa il proprio comportamento.

La ragazza ricorrerà all’aiuto di Michael, che le consiglierà di farsi aiutare da uno specialista. Ariane informerà Robert che Werner intende proseguire con il progetto del raduno di auto d’epoca.

Su consiglio della Kalenberg, il giovane Saalfeld farà in modo che il consiglio locale proibisca l’evento. Christoph e Werner, però, non avranno alcuna intenzione di rinunciare all’evento.

Michelle non vuole rinunciare al suo sogno

Michelle, d’altra parte, non vuole rinunciare al suo sogno. Lei ha intenzione di fare il giro del mondo, ma Paul non se la sente di accompagnarla. C’è una figlia a Monaco che vuole vedere regolarmente.

Steffen consiglierà a Franzi di non rivelare alla polizia ciò che è accaduto, ma di farlo invece passare come un incidente. Lei, però, non se la sente di mentire.

Un incidente farà in modo che Cornelia e Vanessa rimangano chiuse dentro il casolare. Robert sarà in anné Vanessa né Cornelia e decide di sia e cercherà entrambe. Nel frattempo, Cornelia e Vanessa inizieranno a conoscersi meglio.

Tim non vorrà sapere nulla di Franzi dopo l’aggressione. In seguito, lei implorerà il suo perdono e gli rivelerà di aver confessato tutto alla polizia. Il giovane Saalfeld rimarrà molto male.

Il raduno si farà!

Christoph riescirà a fare approvare il raduno di auto d’epoca. Ariane dovrà a cambiare tattiche e cercherà che il Fürstenhof assuma il ruolo di organizzatore ufficiale dell’evento.

André sarà depresso: le sue torte non ottengono il successo di quelle di Linda. Non conoscendo le ricette della sua ex, lo chef deciderà di fare delle sperimentazioni, ma Rosalie gli metterà i bastoni tra le ruote.

Robert riuscirà a liberare Cornelia e Vanessa, scoprendo che la “prigionia” le ha portate ad avvicinarsi. Saranno diventate amiche?

Tim stupirà Franzi

Franzi sarà sorpresa di scoprire da Tim che è andato alla polizia e ha preso le sue difese. Inoltre, il ragazzo le rivelerà che non intende più farle causa. Quando la ragazza comincerà a sperare di potersi riavvicinare a Saalfeld, però, lui la deluderà.

Paul andrà a Monaco per parlare a Jessica dei suoi piani con Michelle. La situazione, però, gli sfuggirà di mano. Werner vorrà adeguare l’assicurazione di responsabilità civile del Fürstenhof. Ariane, però, scoprirà la richiesta di Saalfeld e la annullerà.

Steffen per sollevare il morale di Franzi, vorrebbe andare da un potenziale cliente sul Mare del Nord. Ariane gli proibirà di partire, perché ha bisogno di lui al Fürstenhof. Baumgartner sarà costretto a mentire ancora una volta alla fidanzata.

Rosalie si metterà con Werner e André per non avere rotto i piani dei due.

Lucy verrà a sapere di Paul e Michelle

Lucy si renderà conto di dovere riprendere in mano la sua vita. Verrà però a sapere dei piani di Paul con Michelle. André non sarà entusiasta di lavorare con Rosalie, che però non vuole arrendersi.

Lucy noterà che Michelle e Paul continuano ad avere piccole discussioni sui loro piani futuri. La Ehrlinger ricomincerà a sperare che il suo amato possa tornare da lei.

Ci rimane molto da scoprire e lo faremo con le prossime anticipazioni di Tempesta d’amore!



Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui