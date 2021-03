Oroscopo di Paolo Fox dall’8 al 14 marzo: previsioni della settimana

Tra dubbi e incertezze per la questione emergenza pandemia, un’altra settimana si appresta a cominciare. Non ci resta che scoprire l’oroscopo di Paolo Fox per sapere cosa hanno da dirci le stelle.

Ariete

Sebbenw di regola tu sia una persona ansiosa, in questi giorni sarai pieno di idee e di energie positive. Tanto che sarai audace sul lavoro avanzando richieste ai tuoi superiori.

In amore invece le cose vanno per il verso giusto, e chi è single potrebbe avere un incontro improvviso destinati forse a trasformarsi in qualcosa di serio.

Toro

Dopo un lungo inverno stai per tornare lesto. Chi è single andrà alla ricerca della metà perfetta della mela, mentre chi ha un partner riscoprirà la fiamma della passione.

Il lavoro ti porta via tempo, ma farai tutto con il sorriso.

Gemelli

Le stelle ti vogliono bene in questa settimana, e tutto girerà nel verso giusto. Grazie alla situazione astrologica, potrai prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda la famiglia o la casa. La salute risulterà in netta ripresa.

Cancro

Stai per vivere una buona settimana. I single coltivavano delle nuove amicizie che domani potrebbero rivelarsi importanti e speciali. Dopo un mese di febbraio passato all’insegna dell’ansia, puoi liberarti di questa sensazione e vivere marzo col sorriso.

Leone

La settimana inizia un po’ caotica per i nati sotto il segno del Leone. Per fortuna è in arrivo la Luna nel segno a salvarti da certe situazioni poco piacevoli.

Nel lavoro riusciraichiudere un certo affare e potrai gioire davanti ad un’attesa entrata di denaro. Se puoi cerca di fare una pausa.

Vergine

In casa ci sono delle cose da fare e comincerai una settimana piena di impegni. C’è qualche problema con il partner, ma niente che non sk possa risolvere. Questa sarà una settimana piena di occasioni promettenti e sarà possibile fare un vero affare.

Bilancia

Non ti manca l’entusiasmo in questa settimana. In particolare sul lavoro le cose girano bene per il tuo modo di essere diplomatico, dal momento che ti comporti con eleganza e intelligenza. In amore non ci saranno conflitti con il partner e sarà possibile parlare di viaggi, auto e sentimenti.

Scorpione

Dal punto di vista lavorativo la settimana assorbire parte del tuo tempo, e solo tra giovedì e venerdì le cose si sistemeranno. Le cose miglioreranno anche grazia alla Luna nel segno. In amore ogni cosa risulterà intensa e passionale.

Sagittario

Il lavoro questa settimana ti vede pieno di impegni e di situazioni delicate. Le stelle ti invitano a stare attento e a non fare errori onde evitare di fare danni.

Organizzazioni interessanti in amore con il partner, soprattutto in arrivo della Pasqua o della prossima estate. Non saranno da escludersi dei colpi di fulmine per i giovani single.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno, oggi possono cominciare a guardare all’amore con occhi diversi. Hai voglia di stare in coppia ma cerca di non rivangare su una relazione finita male. Le migliori giornate saranno nel fine settimana mentre giovedì e venerdì dovrete guardarvi alle spalle da possibili insidie.

Acquario

La settimana in arrivo è molto agitata e devi cercare di essere pazienza e di non perdere le staffe. In amore chi convive o è sposato potrebbe litigare perché si sente oppresso. Utilizza questa settimana per rimettere i conti a posto e per riorganizzare l’abitazione.

Pesci

Ecco una buona settimana per i nati sotto il segno dei pesci. In amore e/o in famiglia potrete avanzare delle richieste particolari. Sul lavoro avrai modo di cominciare nuove collaborazioni, concludere degli affari o sistemare i conti.

