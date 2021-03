Live-Non è la d’Urso, Giovanni Ciacci sul fidanzato di Antonella Elia: “Avrebbe flirtato con la Plevani”, ma lui smentisce

Giovanni Ciacci, ospite a Live-Non è la d’Urso, ha avvertito Antonella Elia sul fidanzato (ex) Pietro Delle Piane, dicendo che l’avrebbe tradita più volte

Nella puntata di domenica 14 marzo di Live-Non è la d’Urso, si è nuovamente parlato del caso Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due ex protagonisti di Temptation Island hanno avuto un confronto in ascensore la scorsa settimana e si sono chiariti. Ospiti da Barbara D’Urso, Antonella e Pietro hanno avuto un confronto con sette sfere, nelle quali c’era anche Giovanni Ciacci. Quest’ultimo ha voluto dire la sua, mettendo in guardia la Elia sui tradimenti del suo (ex) fidanzato.

“Antonella scappa perché lui è un traditore seriale. E’ un guascone, tu meriti di più”, ha esordito così Ciacci. L’ex volto di Detto Fatto ha poi spiegato che Pietro avrebbe tradito spesso Antonella con altre donne, tra cui Fiore Argento, sorella di Asia, immortalata sulle copertine dei settimanali. “Tu sei una donna molto fragile dal punto di vista sentimentale. Lui ha trovato il pane per i suoi denti”, ha continuato Ciacci. A quel punto, Antonella ha replicato: “Dopo un po’ gli uomini fedeli mi annoiano, mi stancano”.

Giovanni Ciacci ha poi tirato in ballo un altro gossip su Delle Piane: “Lui avrebbe avuto un flirt con Cristina Plevani”. L’attore calabrese ha però fermato l’opinionista, smentendo di non aver mai flirtato con lei, ma le aveva soltanto scritto dei messaggi. L’opinionista ha poi ribattuto: “Quindi ci hai provato”. Delle Piane però ha continuato a negare.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui