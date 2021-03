Chi è Miryea Stabile, nuova naufraga dell’Isola dei famosi 2021?

Ecco chi è Miryea Stabile, nuova concorrente dell’Isola dei famosi 2021: età, carriera e vita privata

Miryea Stabile è la nuova naufraga dell’Isola dei famosi 2021, che partirà questa sera 15 marzo su Canale 5. Si è fatta conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione a La Pupa e il secchione e viceversa su Italia 1, vincendo in coppia con Luca Marini.

Nata a Brescia il 16 settembre 1997, Miryea è una modella e influencer esperta nell’ambito sportivo che vive a Milano. Si è diplomata l’ISSA Europe, un istituto che certifica nel settore del fitness. Lavora nel mondo del fitness con Milano Fit e in quello dello spettacolo, che le ha permesso di approdare in diverse trasmissioni televisive, tra cui Take me out, Guess my age, Detto Fatto e Furore. Ha partecipato inoltre a Ciao Darwin nella sessione Belli contro Brutti. Ha lavorato come ombrellina per diverse competizioni motociclistiche e come hostess per gli stand di Yamaha.

Vita privata

Non si sa se la ragazza sia fidanzata oppure single, ma attualmente è molto concentrata sul suo lavoro da influencer con un profilo Instagram, che conta circa 130 mila followers.

Miryea è una ragazza dall’apparenza un po’ svampita e frivola, ma questo può ingannare molte persone. Dietro ai suoi lustrini, pailletes rosa, il fisico statuario e la sua personalità prorompente, si cela una ragazza che ha sofferto molto in passato a causa della mancata accettazione in ambito famigliare e scolastico. L’ex pupa ha infatti raccontato di essere stata vittima di episodi di bullismo.

