Isola dei famosi, Tommaso Zorzi su Fariba Teherani: “La vedo in difficoltà”

Tommaso Zorzi opinionista all’Isola dei famosi 2021, ha espresso i suoi primi pareri sui naufraghi, tra cui Fariba Teherani

E’ partita la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021, con la conduzione di Ilary Blasi. La conduttrice è affiancata da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini nel ruolo di opinionisti. I naufraghi sbarcati in Honduras, sono divisi in rafinados e burinos. Ovvero, quelli eleganti ben equipaggiati e con lusso e i naufraghi normali che devono procacciarsi cibo.

Oltre ai rafidanos e burinos, ci sono anche i parassiti, ovvero quelli che non hanno né cibo, né accampamento e sono sorvegliati da una guardia. In questa categoria ci sono Ubaldo Lanzo e Fariba Teherani, sorvegliati da Marco Maddaloni.

Tommaso Zorzi ha voluto esprimere un parere da opinionista sui naufraghi, in particolare su Fariba: “La vedo un po’ in difficoltà, poi con Ubaldo non c’è complicità“. L’influencer classe 1995 ha poi aggiunto che spera che Teherani possa avere un contatto con la figlia Giulia Salemi in modo che la possa sostenere dall’esterno.

