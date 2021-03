Mattino 5, Soleil Sorge lancia una frecciatina a Maddaloni: “Ha vinto l’Isola e non ha mai fatto nulla”

Soleil Sorge, opinionista di Mattino 5, ha espresso la sua sui naufraghi Ubaldo e Fariba e poi ha lanciato una frecciata all’ex collega Marco Maddaloni

Nella puntata del 16 marzo di Mattino 5, si è discusso dell’esordio dell’Isola dei famosi 2021 con i primi naufraghi che sono sbarcati in Honduras. Tra i concorrenti ci sono anche Fariba Teherani e Ubaldo Lanzo, piazzati nell’isola dei parassiti. Quest’ultimi sono sorvegliati da Marco Maddaloni, che dovrà aiutare i due aspiranti naufraghi a procacciare cibo e costruire un accampamento per poter sopravvivere.

A esprimere il parere sui “parassiti”, ci ha pensato Soleil Sorge che ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina all’ex collega Maddaloni.

“Lui è perfetto, perché ha vinto l’isola, nonostante non abbia mai cucinato, montato una capanna, vinto una prova. Non ha mai fatto nulla, ma in qualche modo è riuscito” ha dichiarato l’opinionista. “Non necessariamente serve il braccio e la forza per superare l’isola, si può farlo anche strategicamente” ha poi concluso Soleil.

Una stoccata evidente, che molti però non hanno colto, dato che Soleil e Maddaloni avevano già celato le tensioni in passato, quando il judoka metteva in guardia Jeremias Rodriguez dall’italo-americana. La storia d’amore tra Soleil e il fratello di Belen è proseguita anche dopo l’Isola, e quindi, le frecciatine di Maddaloni non avevano più alcun effetto. Insomma, che cosa accadrà ora che Soleil ha fatto riemergere una vecchia ruggine? Chissà, non rimane che scoprirlo nei prossimi giorni.

In aiuto di Ubaldo e Fariba sbarca sull'#Isola Maddaloni, ex vincitore dell'@IsolaDeiFamosi, ma a #Mattino5 arriva subito una frecciatina da @Soleil_stasi ? pic.twitter.com/HhqFHGMvl8 — Mattino5 (@mattino5) March 16, 2021

