Il Segreto anticipazioni, domenica 28 marzo 2021: Jean Pierre confessa

Il segreto di domenica 28 marzo 2021, Jean Pierre mette al corrente Tomas di chi è padre

Nessuno lo avrebbe pensato, eppure i sospetti c’erano e ora Tomas saprà che è Jean Pierre il vero padre di Adolfo. L’uomo aggiungerà di non essere rimasto con Isabel, dopo che Simon Castro era passato a migliore vita. Egli era in pericolo, in quanto Ignacio lo minacciava di attribuirgli l’omicidio del rivale.

Isabel non prenderà di certo bene la notizia, peraltro Tomas aveva giurato che non avrebbe rivelato il segreto ad anima viva. Tomas parlerà con Adolfo, che infatti sospetterà l’omicidio del padre, gli chiede quindi di cercare notizie da Ignacio. Adolfo nutrirà non pochi dubbi sul da farsi, tuttavia si deciderà ad affrontare il suocero.

Rosa, dopo avere intuito che Begoña ha tentato di far morire Manuela, pur essendo stupita di ciò che è accaduto, deciderà di aiutare la madre.

Don Filiberto ricorderà ad Alicia che sta rischiando la vita, sono infatti chiare le minacce. Il Capitan Huertas intanto proseguirà a indagare, per trovare chi ha aggredito la giovane e colui che l’ha salvata.

Pablo chiederà a Carolina di sposarlo e lei, con tanta felicità, accetterà la proposta.

Manuela, dopo essersi svegliata, dirà di non sapere come sia caduta, questo però non risponde al vero.

Ignacio è rimasto perplesso e turbato da ciò che gli ha chiesto Adolfo. Per cui, egli parlerà di Jean Pierre a Pablo. Isabel avrà paura che Jean Pierre se ne vada per sfuggire a Ignacio, deciderà, quindi, di affrontare quest’ultimo.

Onesimo e Antoñita ora sembrano attratti l’uno dall’altra e sia Tiburcio che Dolores lo capiranno.

Matias e Huertas, parleranno con Alicia, pensando che la giovane sappia, in realtà chi l’ha salvata, ma che non voglia dirlo.

Pablo e Carolina comunicheranno alla famiglia che presto si sposeranno, ma Ignacio e Begoña non avranno una buona reazione.

