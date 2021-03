Voice Anatomy, cosa accadrà stasera, 30 marzo, su Rai Due? Anticipazioni della puntata in seconda serata con Pino Insegno

Dopo l’incontro con l’Italia Under 21, torna una nuova puntata di Voice Anatomy, il programma di voce e doppiaggio condotto da Pino Insegno. Il programma andrà in onda alle ore 23.10, in leggero anticipo. La puntata si potrà poi rivedere su Rai Play.

Pino Insegno qui è conduttore, ma è stato anche doppiatore e attore. La puntata, come le altre, ripercorrerà l’importanza delle sfumature della voce, ma con qualcosa in più. Scopriamo subito cosa ci sarà con le anticipazioni della puntata del 30 marzo!

Voice Anatomy: anticipazioni puntata 30 marzo

L’argomento della puntata sarà la Follia e il rapporto tra questa e la voce. Tra gli ospiti della puntata, ci saranno:

Simone Cristicchi;

Marco Travaglio;

Ingrid Muccitelli;

Nicola Oddati.

Il programma ha anche ospiti fissi, che non mancheranno stasera.

Claudio Lauretta;

TheMerluzz;

Nicole Magolie;

i Cluster;

Roberta Siciliano;

Albert Hera.

Leggi anche => Chi è Alessia Caciotti Navarro, la moglie di Pino Insegno? Biografia, curiosità e carriera

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui