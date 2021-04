Tempesta d’amore anticipazioni, dal 4 al 10 aprile 2021

Lucy si accorgerà che Ariane e Steffen stanno organizzando qualche cosa. La Ehrlinger affronterà Baumgartner e le sue ipotesi verranno confermate. La giovane vorrebbe spifferare tutto a Franzi, che, però Steffen ha già manipolato a suo vantaggio.

Vanessa farà una dichiarazione d’amore inaspettata

Vanessa, come sappiamo, è innamorata di Robert. Nel lussuoso hotel Fürstenhof, è giunta, però, a fargli visita, Valentina e l’uomo non ritiene sia il caso che la figlia venga al corrente di alcuna sua relazione.

Così, quando Vanessa, spinta da Cornelia si dichiarerà all’uomo amato, egli le dirà di interrompere la frequentazione. Selina, d’altra parte ha un sospetto, crede che Christoph si occupi di speculazioni.

Per farlo, egli userà i soldi che la fondazione ha avuto in beneficenza. La donna, quindi, cercando di scoprire e portare a galla la verità, frugherà nei suoi effetti personali.

Lucy disapprova il matrimonio tra Franzi e Steffen

Lucy rivelerà a Franzi di non approvare per niente che la giovane sposi Steffen. Quindi non le farà da testimone alle nozze, tutto ciò farà sì che le due amiche litigheranno.

Vanessa non sopporterà che Robert la tratti con indifferenza e deciderà di troncare la loro relazione. L’indomani Robert si presenterà a casa della donna con un mazzo di fiori e si scserà. La giovane farà pace con l’uomo amato.

Il Fürstenhof ospiterà un famoso esperto di quiz, Sebastian Klussmann, Lucy ne sarà entusiasta e felice. La ragazza, affascinata dal bell’uomo, cercherà in ogni modo di avvicinarlo. Anche Rosalie, peraltro, sarà attirata dal suo fascino.

Selina costringerò Christoph a restituire il denaro preso alla fondazione, gli impedirà quindi l’acquisto di azioni di Werner. Quest’ultimo cercherà altre persone a cui vendere. Avrà modo di trovare un acquirente apparentemente perfetto. Saalfeld ignorerà che si tratta di uno dei prestanome di Ariane.

Vanessa e la sua gelosia per Robert

Vanessa, colma di gelosia, si arrampicherà fino a raggiungere il balcone di Robert in piena notte. Il giorno dopo egli presenterà la giovane alla figlia come sua fidanzata.

In seguito, però, a Valentina dirà che si tratta di una relazione senza alcuna importanza. Vanessa, che sentirà tutto, senza essere vista, chiuderà ogni rapporto con l’uomo.

Franzi e Lucy si sono finalmente riconciliate. Con Steffen tutto è tornato tranquillo, la Krummbiegl continua a sognare Tim ogni notte. Werner sarà costretto a vendere le sue azioni Fürstenhof.

Lucy lo scopre, minaccerà di smascherare Rosalie, Franzi si renderà conto di aver perso il suo cellulare e Tim la aiuterà a cercarlo. I due trascorreranno la notte insieme.

Werner avrà un infarto e verrà ricoverato d’urgenza in ospedale. Quando si riprenderà, egli informerà il figlio di ciò che ha confessato Ariane. E a quel punto Robert perderà la testa e tenterà di strangolare la donna.

Michael e Sebastian arrivano in finale e Rosalie sarà costretta a scegliere se far vincere l’uomo che ama o quello che le ha promesso il denaro. Cosa deciderà?

Tim ha finto la pedita del cellulare, per trascorrere del tempo insieme a lei nel bosco. Saalfeld fatica a nascondere ad Amelie i suoi sentimenti per Franzi, quest’ultima si concentrerà su Steffen e sull’imminente matrimonio.

Le avventure di Tempesta d’amore non finiranno qui, a presto!

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui