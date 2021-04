Isola dei famosi 2021, chi sarà l’eliminato tra Beatrice e Fariba? I risultati dei sondaggi

Ecco chi potrebbe essere il prossimo eliminato dell’Isola dei famosi 2021 secondo i sondaggi di Nonsolo.tv: al televoto Fariba e Beatrice

Questa sera, lunedì 19 aprile è in onda su Canale 5, la puntata de L’isola dei famosi 2021. Dopo la puntata registrata di giovedì scorso per via del debutto di Supervivientes, si è tornati alla diretta regolare. Durante la puntata, ci sarà il nuovo eliminato, tra Beatrice Marchetti e Fariba Therani. Una delle due naufraghe, finite al televoto, dovrà abbandonare la Palapa.

In attesa del verdetto, noi di Nonsolo.tv abbiamo lanciato un sondaggio su Instagram come da tradizione. Stando a quanto rivelano i risultati del sondaggio, la naufraga che rischia di uscire è Fariba, che si è aggiudicata il 75 % dei voti contro il 25% di Beatrice.

Insomma, non è detto che accada esattamente in questo modo, in quanto tutto potrebbe cambiare proprio durante il verdetto di questa sera.

