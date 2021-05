Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 3 al 7 maggio 2021: Franco in pericolo

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 3 al 7 maggio 2021.

Nella puntata di lunedì 3 maggio 2021, mentre Lara tenta di supportare e confortare Roberto, Franco continua le sue indagini su Pietro Abbate. Patrizio cerca di fare chiarezza nel suo cuore. Renato, dopo il viaggio a Berlino con Jimmy, riesce a recuperare il suo bagaglio.

Nella puntata di martedì 4 maggio 2021, Roberto deve vedersela con diversi problemi legati ai Cantieri. Franco correrà un serio rischio a causa delle indagini che sta conducendo privatamente. Samuel cerca di conquistare Speranza, mentre Vittorio farà di tutto per resistere al fascino della ragazza, e per sottrarsi alle comprensibili rivendicazioni di Patrizio.

Nella puntata di mercoledì 5 maggio 2021, Franco continua le sue indagini che rischiano di minare la serenità della sua famiglia. Roberto incassa n nuovo duro colpo nella gestione dei Cantieri. Patrizio e Vittorio litigano su chi di loro dovrà ripulire casa, ma quando sembreranno essersi rassegnati a rimboccarsi entrambi le maniche, scopriranno che qualcuno ha fatto loro una sorpresa.

Nella puntata di giovedì 6 maggio 2021, dopo il momento di sconforto, Roberto va avanti per la sua strada, prendendo una decisione che potrebbe cambiare drasticamente il destino degli operai e dei Cantieri. Franco cerca di riportare la serenità in famiglia. Tornata dalla vacanza con Michele, Silvia si confida con Guido sulla sua situazione sentimentale. Patrizio e Vittorio si chiedono chi sia stato a pulire e mettere in ordine casa loro.

Nella puntata di venerdì 7 maggio 2021, Roberto attua il suo piano per salvare i Cantieri, intanto anche Alberto inizia a temere per le sorti dell’azienda. Silvia viene accolta calorosamente al Vulcano da un cliente abituale, che a quanto pare ha sentito molto la sua mancanza. Michele, invece, riceve una terribile notizia.

Maria Rita Gagliardi

