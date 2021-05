Barbara D’Urso lancia una velata frecciata sulle voci sulla chiusura di Domenica Live: “Tanto poi verranno smentite dai fatti”

La conduttrice Barbara D’Urso avrebbe lanciato una frecciatina che smentirebbe le voci sulla presunta chiusura di Domenica Live

Oggi, venerdì 7 maggio 2021 è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. Come sempre si è parlato di gossip, in particolare di Can Yaman e Diletta Leotta. In questi ultimi giorni, infatti, la bella giornalista si è lamentata spesso dei continui pettegolezzi sulla crisi con l’attore turco e soprattutto suo bacio con Ryan Friedkin, finito su tutti i giornali italiani di cronaca rosa. La Leotta però ha sempre smentito dichiarando che con Can è felicemente fidanzata, mentre con Ryan c’è stato semplicemente un bacio quando era ancora single.

A quel punto, Barbara D’Urso ha colto l’occasione per lanciare qualche frecciatina ai giornalisti:. “Bisogna sempre tacere quando si leggono notizie assolutamente false tanto poi verranno smentite dai fatti” . A cosa si riferiva la conduttrice partenopea? Stando ad alcuni telespettatori, potrebbe riferirsi alle voci in merito alla presunta chiusura del programma Domenica Live.

Barbara d’Urso e la sua frecciatina !



“Bisogna sempre tacere quando si leggono notizie assolutamente false tanto poi verranno smentite dai fatti”. Farà mica riferimento alla chiusura di #domenicalive ?#Pomeriggio5 pic.twitter.com/ZhwNLjVeCW — PlayBlogTV (@playblogtv) May 7, 2021

Insomma, sarà davvero così? Stando alle indiscrezioni di Dagospia, pare che Domenica Live non tornerà il prossimo settembre. Stessa sorte anche per Live-Non è la d’urso. Tali voci sono state sempre smentite dalla stessa diretta interessata, che ha dichiarto:”Stiamo preparando una puntata fortissima. Domenica Live è forte e stabile“.

