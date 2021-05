Oroscopo di Paolo Fox dal 17 al 23 maggio 2021: previsioni della settimana

Cosa prevedono le stelle per la settimana che sta per iniziare? Ce lo dice come sempre Paolo Fox con il suo oroscopo segni per segno.

Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete si invita ad avere cautela in amore. In particolare ad inizio settimana si provano emozioni contrastanti, dissidi vari. Dal punto di vista lavorativo, in molti vogliono mettersi in gioco anche se non tutto funziona come si deve.

Toro

Questa settimana si vive con un conflitto recente xhe si vuole risolvere a tutti i costi. In realtà la settimana comincia con molta confusione a causa di Giove che si trova in posizione contrastante. In generale le cose non girano bene nemmeno nel lavoro, che ci sono delle cose da affrontare abbastanza delicate.

Gemelli

Per i Gemelli la situazione amorosa si prospetta serena, con una buona influenza delle stelle. Pur essendo ancora alla ricerca della serenità, la situazione andrà migliorando. Anche nel lavoro va tutto nel verso giusto, complice una bella energia. Occhio solo a qualche causa legale in corso.

Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancro si può sperare di raggiungere una buona intesa amorosa. Stai vivendo un momento di forza interiore che ti favorire. La settimana si apre nel modo giusto. La sola cosa che ti dà pensiero è il lavoro: vive in te un desiderio di cambiare vita. La Luna ti favorisce.

Leone

Per i nati sotto al segno del Leone che hanno un partner, è giunto il momento di parlare e chiarire la situazione. Ti consigliamo se sei single invece di non prendere alcun impegno lunedì, che potrebbero essere favoriti gli incontri. Nel lavoro la situazione è stabile, ci sono solo delle cose da curare e sistemare.

Vergine

Se sei single, ti consigliamo di evitare relazioni destinate a durare poco. Guardati intorno e prova a cominciare rapporti più seri e duraturi. Anche se vivi delle difficoltà nel lasciarti andare devi imparare ad aprirti. Nel lavoro la situazione va molto a rilento, non ci saranno dunque particolari novità.

Bilancia

La settimana si prosetta nera, considerato che hai la Luna nel verso sbagliato. L’amore non viene favorito. Tuttavia tenta ugualmente di mettere insieme dei progetti lavorativi, dal momento che la professione sarà favorito rispetto ai sentimenti.

Scorpione

La Luna rema in tuo favore. Questo ti rende più propenso o comunque fiducioso nella vita. Nel lavoro, qualcosa non è chiaro come speri, per cui ti consigliamo di rimandare le vertenze.

Sagittario

Se hai un partner potresti vivere dei problemi di condivisione e di serenità. Questo a causa di Giove che si oppone ai sentimenti, è che rende difficile anche la situazione sul lavoro. Sarai preso da impegni e da ritardi non dovuti dalla tua volontà.

Capricorno

Hai la Luna che ti rema contro sin dall’inizio della settimana. Oltre a renderti nervoso e intoccabile dal punto di vista amoroso, la luna storta ti spinge a non fare troppo sul lavoro. Non tutto quadra sul lavoro.

Acquario

La settimana si prosetta ad hoc sin dal sui inizio. Nell’insieme le stelle stanno aiutandoti a sviluppare dei progetti per il futuro. Nel lavoro, oltre ad avere bisogno di rilfettere, potrebbero esserci delle buone idee.

Pesci

Sei un segno che ha bisogno di conferme e rassicurazioni. E questa settimana più che mai. La settimana ahimè si accende con qualche diffidenza, che ti porterà anche ad essere stanco e spossato. Nel lavoro avrai delle scelte da fare rilevanti.

