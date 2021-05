Eurovision Song Contest 2021, stasera e il 20 maggio le semifinali con i Maneskin

L’Eurovision Song Contest 2021 ritorna da Rotterdam. A rappresentare l’Italia, i vincitori di Sanremo 2021, i Maneskin. Stasera, 18 maggio, e il prossimo 20 maggio, ci saranno le semifinali. La Rai trasmette in diretta su Rai 4 l’evento a partire dalle ore 20.45.

Eurovision Song Contest 2021: chi conduce e chi c’è in gara

L’Eurovision Song Contest si era bloccato l’anno scorso per la pandemia. Oggi, invece, ci sarà e a ogni serata ci sarà un pubblico sotto al palco di 3500 persone.

Il commento è affidato a Ema Stokholma e Saverio Raimondo, oltre alla presenza sporadica di Cristiano Malgioglio e di Gabriele Corsi nella serata finale del 22 maggio.

La serata finale sarà trasmessa su Rai Uno alle ore 20.40. Per questa edizione, le canzoni in gara sono 39. La semifinale seleziona 20 canzoni, che poi accedono alla finale per il titolo.

I Maneskin portano, come da tradizione, la canzone vincitrice di Sanremo, Zitti e buoni. Ad aprire la serata di staseras, ci sarà l’olandese Duncan Laurence, vincitore dell’edizione 2019 con questa canzone.

I Maneskin non saranno di persona, ma manderanno in onda una prova sul palco dell’Ahoy Arena. Poi, per la prima volta, quest’anno ci sarà, in contemporanea con l’evento europeo, l’Eurovision Italian Party. Evento voluto in collaborazione tra Rai 4 e Rai Play, l’evento presenta tutti i cantanti in gara. Ecco quali sono le canzoni in gara:

Albania – Anxhela Peristeri – Karma;

Australia – Montaigne – Technicolour;

Austria – Vincent Bueno – Amen;

Azerbaigian – Efendi – Mata Hari;

Belgio – Hooverphonic- The Wrong Place;

Bulgaria – Victoria – Growing Up Is Getting Old;

Cipro – Elena Tsagkrinou – El diablo;

Croazia – Albina – Tick-Tock;

Danimarca – Fyr & Flamme – Øve os på hinanden;

Estonia – Uku Suviste – The Lucky One;

Finlandia – Blind Channel – Dark Side;

Francia – Barbara Pravi – Voilà;

Georgia – Tornik’e Kipiani – You;

Germania – Jendrik – I Don’t Feel Hate;

Grecia – Stefania – Last Dance;

Irlanda – Lesley Roy – Maps;

Islanda – Daði & Gagnamagnið – 10 Years;

Israele – Eden Alene – Set Me Free;

Italia – Måneskin – Zitti e buoni;

Lettonia – Samanta T?na – The Moon Is Rising;

Lituania – The Roop – Discoteque;

Macedonia del Nord – Vasil – Here I Stand;

Malta – Destiny – Je me casse;

Moldavia – Natalia Gordienko – Sugar;

Norvegia – Tix – Fallen Angel;

Paesi Bassi – Jeangu Macrooy – Birth of a New Age;

Polonia – Rafa?- The Ride;

Portogallo – The Black Mamba – Love Is on My Side;

Regno Unito – James Newman – Embers;

Rep. Ceca – Benny Cristo – Omaga;

Romania – Roxen – Amnesia;

Russia – Maniža – Russian Woman;

San Marino – Senhit feat. Flo Rida – Adrenalina;

Serbia – Hurricane – Loco loco;

Slovenia – Ana Sokli? – Amen;

Spagna – Blas Cantó – Voy a quedarme;

Svezia – Tusse – Voices;

Svizzera – Gjon’s – Tears;

Ucraina – Go_A – Šum.

