Isola dei famosi 2021, Andrea Cerioli è il primo finalista

Andrea Cerioli è stato decretato primo finalista dell’Isola dei famosi 2021

La puntata di giovedì 21 maggio 2021 de L’isola dei famosi è stata molto importante per l’elezione del primo naufrago finalista. A contendersi il primo posto sono stati Andrea Cerioli, Angela Melillo e Isolde Kostner, che si sono sfidati in dure prove da superare durante la messa in onda.

La primi sfida è stata fatta da tre naufraghe donne, tra cui Miryea Stabile, Valentina Persia, e Isolde. Le tre posizionate sulle pedane basculanti, sono rimaste “sospese” e si sono messe in gioco nella prova di resistenza e concentrazione. La prima a cadere in acqua è stata Valentina, che si è beccata la nomination. Quindi, a sfidarsi sono rimaste Angela e Isolde ed avere la meglio è stata l’ex campionessa di sci. A quel punto, Isolde è stata la prima candidata finalista dell’Isola dei famosi 2021.

Si passa poi agli uomiini e a contendersi il primo posto sono Andrea Cerioli, Matteo Diamante, Awed e Ignazio Moser. Quest’ultimo è stato il primo a perdere, seguito da Awed. Infine, si sono sfidati Andrea e Matteo, con vittoria dell’ex tronista bolognese. Andrea quindi si candita automaticamente alla finale.

Nella terza sfida Andrea, Miryea, Angela ed Awed hanno dovuto affrontare una prova sollevamento pesi per guadagnarsi l’ultimo posto disponibile. Dunque, hanno dovuto sollevare il sacco di sabbia in proporzione al loro peso attuale, stando con le braccia distese. Il primo ad arrendersi è stato Matteo, mentre a riusciurci fino alla fine è stata la Melillo.

Alla fine si è arrivato al televoto flash, che decretava chi tra Andrea Cerioli, Angela Melillo e Isolde Kostner meritasse la finale. A spuntarla è stato Andrea con il 49% dei voti, seguito da Isolde con il 42% e la Melillo con il 9%.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui