Europei 2020, Shakira in tendenza su Twitter: il motivo

Questa sera, mercoledì 16 giugno 2021, si è tenuta allo Stadio Olimpico di Roma, la partita Italia-Svizzera degli Europei 2020. Nel corso della partita, diversi tifosi italiani su Twitter si sono scatenati con diversi commenti con l’hashtag Shakira, facendolo finire tra i trendtopic. Per quale motivo? Tutto è nato dal nome del calciatore della squadra avversaria, Shaqiri, confuso con la famosa cantante colombiana di Waka Waka.

A quanto pare, la pronuncia dei due nomi è molto somigliante, e quindi, è facile che molti siano caduti in questo errore. “Raga Shakira in tendenza mi fa sentire meno sola Pensavo di essere l’unica menomata Ad aver capito Shakira” ha commentato una telespettatrice divertita su Twitter.

Raga Shakira in tendenza mi fa sentire meno sola

Pensavo di essere l'unica menomata Ad aver capito Shakira

TWITTER TI AMO pic.twitter.com/VRfbVBOBWE — Memi? (@Slexiepedia__) June 16, 2021

E poi non è mancato il tweet dei The Jackal: “Ogni volta che il telecronista dice il suo nome non riusciamo a non pensare a Shakira”.

Ogni volta che il telecronista dice il suo nome non riusciamo a non pensare a Shakira



Seguite in diretta la partita con noi su Raiplay!https://t.co/KYvJ9a1buE#Euro2020TheJackal pic.twitter.com/kBPYd1xumn — The JackaL (@_the_jackal) June 16, 2021

“Ricordo ancora quando durante i mondiali di Russia una tizia su canale 5 disse (penso fosse una roba tipo tiki taka edizione mondiali boh) “ma Shaqiri è il fratello di Shakira?” ha infine ironizzato qualcun altro.

ricordo ancora quando durante i mondiali di Russia una tizia su canale 5 disse (penso fosse una roba tipo tiki taka edizione mondiali boh) "ma Shaqiri è il fratello di Shakira?" ? nonsense totale — Francesca ????? (@_californiahigh) June 16, 2021

Insomma, una gaffe che è diventata virale e che ha divertito molti.

Chi è Shaqiri?

Xherdan Shaqiri è un calciatore svizzero di origine albanese-kosovara e attualmente gioca nel Liverpool e nella Nazionale Svizzera. Nel 2010 è stato elettro tra i migliori dieci calciatori nati dopo il 1989. E’ un centrocampista in grado di agire sia come esterno offensivo che come trequartista. Inoltre si distingue per l’ottima tecnica in campo.

