Chi è Ricky Tognazzi? Età, carriera e vita privata dell’attore e regista

Ricky Tognazzi è un famoso attore e regista, tantissimi sono i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimata carriera.

L’attore è nato l’1 maggio 1955 a Milano ed è figlio d’arte. I suoi genitori sono il noto attore Ugo Tognazzi e la ballerina e attrice Pat O’Hara. Dai genitori eredita la passione per il cinema e la recitazione, da ragazzo ha studiato prima in Inghilterra poi al DAMS di Bologna, si è poi diplomato a Roma all’Istituto di Stato per la Cinematografia e Televisione ‘Roberto Rossellini’.

Dopo il diploma Ricky Tognazzi iniziò a lavorare prima come aiuto regista, poi come regista, attore, doppiatore e produttore non solo al cinema ma anche sul piccolo schermo.

Il suo esordio come regista risale al 1987, con un episodio per la serie tv Piazza Navona. È stato il regista di molti altri noti film come Piccoli equivoci, La scorta, Vite strozzate, Canone inverso e altri ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stato sposato con Flavia Toso, dal loro amore è nata la figlia Sarah. Nel 1995 è convolato a nozze con la nota attrice e regista Simona Izzo.

