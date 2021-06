Ascolti di giovedì 24 giugno 2021 in prima serata

Nei programmi televisivi andati in onda giovedì 24 giugno 2021 gli ascolti sono stati i seguenti.

In assenza di dispute calcistiche dell’europeo 2020, il canale Rai1 ha mandato in onda la replica della prima puntata di Doc-Nelle Tue Mani. Serie tv che ha appassionato già qualche anno fa gli spettatori, nella serata di ieri ha impegnato 2.389.000 spettatori con uno share del 13.7%. Invece Rai2 ha mandato in onda Squadra Speciale Cobra 11 che ha coinvolto 1.140.000 spettatori per uno share del 6.1%. Su Rai3 è andato in onda Le Ragazze per un totale di 897.000 spettatori pari ad uno share del 5%.



Per quanto riguarda i canali Mediaset, su Canale 5 è andato in onda Viaggio nella Grande Bellezza: Torino per un totale di 1.554.000 spettatori pari al 9.6% di share. Per una serata di divertimento, Italia 1 ha proposto Mi Presento i Tuoi? con circa 1.281.000 spettatori (per uno share del 7.3%). Con programmi culturali Rete4 Dritto e Rovescio ha coinvolto 1.243.000 spettatori con l’8.9% di share.

Su La7 c’è stato Speciale Tagadà – Viaggio in Italia per un totale di 306.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 I Delitti del BarLume – La Briscola in Cinque segna 427.000 spettatori con il 2.3.

