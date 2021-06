Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 28 giugno al 2 luglio 2021: Filippo si opera

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 28 giugno al 2 luglio 2021.

Nella puntata di lunedì 28 giugno 2021, Guido e Mariella provano a far riavvicinare Silvia e Michele, ma le cose non vanno come avrebbero sperato. Filippo fa i conti con la decisione di sottoporsi all’intervento chirurgico al cervello. Il Sartori cerca di non far preoccupare la sua famiglia, ma il pensiero che qualcosa possa andare storto incombe.

Nella puntata di martedì 29 giugno 2021, Silvia si pente di essersi spinta troppo oltre con Giancarlo, mentre Guido e Mariella sono preoccupati per lei e le sorti del suo matrimonio con Michele. Marina continua a trascurare la propria famiglia per occuparsi dei Cantieri e consentire a Roberto di stare vicino al figlio. Filippo e Serena cerca di rassicurare Irene sull’intervento del padre. Per riavere la casa, Alberto torna alla carica con Samuel ma, dopo un’ulteriore umiliazione subita da Barbara, prenderà una decisione inaspettata.

Nella puntata di mercoledì 30 giugno 2021, Rossella torna a Napoli e questo sembra riportare un po’ di tranquillità nella vita di Silvia. Arrabbiato con Samuel e bisognoso di denaro, Alberto chiede assistenza legale a Niko. Desideroso di completare il suo album di figurine, Jimmy si lascia coinvolgere da Camillo in un’avventura alla ricerca dei pezzi mancanti.

Nella puntata di giovedì 1 luglio 2021, Rossella è pronta a riprendere in mano le redini della sua vita, mentre Silvia prende una decisione che potrebbe stravolgere i suoi equilibri per sempre. In attesa dell’intervento, Filippo si concede una piccola follia. Jimmy e Camillo si ritrovano ad affrontare una bulletta impertinente.

Nella puntata di venerdì 2 luglio 2021, Filippo, contornato dalla famiglia e dagli amici, si prepara a sottoporsi all’intervento. Patrizio affronta le conseguenze del ritorno di Rossella, mentre la ragazza sta per sostenere il suo ultimo esame universitario. Nonostante sia molto felice per sua figlia, Silvia continua ad essere agitata per quello che è successo con Giancarlo.

Maria Rita Gagliardi

