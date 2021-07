Ascolti tv venerdì 2 luglio 2021, prima serata

Continuano ad appassionare gli spettatori le partite degli europei 2020. Ed infatti nella serata di ieri la partita dell’Italia, da cui usciamo super vincenti contro il Belgio, ha conquistato il primo posto negli ascolti tv della prima serata.

Partiamo dai canali Rai. Come anticipato appena, su Rai1 è andata in onda la partita di Euro 2020 Belgio-Italia che con ben il 65,2% di share ha tenuti incollati allo schermo ben 15.483.000 tifosi (per la precisione, durante il primo tempo gli spettatori erano 15.024.000 con il 64% di share, mentre al secondo tempo erano 15.901.000 per il 66.3% di share). Il film nel segno del giallo Fascino e Morte ad Hollywood andato in onda su RAI 2, per l’1,6% di share ha conquistato appena 369 mila spettatori. Mentre su RAI 3, Beata ignoranza ignoranza scarso 1% di audience, ha avuto circa 250 mila spettatori.

Per passare ai Canali Mediante, il fim su Canale5 Adaline – L’eterna giovinezza ha registrato il 3,4% di shsharxon un totale di circa 769.000 spettatori. Invece, il fim di Italia1 Una ragazza e il suo sogno ha coinvolto circa 514 mila spettatori per il 2.3% di share. Il programma,ma di attualità di Rete4 Quarto Grado – Le Storie ha avuto un audience invece di 916 mila spettatori (5.2%).

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui