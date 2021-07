Ascolti tv martedì 13 luglio 2021, prima serata

Ricordando ancora la compianta Raffaella Carrà, Rai 1 ha mandato in onda in replica una puntata del porgramma Carramba! Che sorpresa. Ma quali saranno stati gli ascolti tv della serata?

Partiamo con i canali Rai. Come anticipato per Rai 1 c’è Carramba! Che sorpresa che ha avuto ascolti pari 2.242.000 telespettatori, per uno share del 12.84%. La serie di Rai 2 I casi della giovane Miss Fisher registra il 5.58%do share con 1.087.000 telespettatori. Rai 3 ha mandato in onda Il film How To Be a Latin Lover che ha avuto ascolti pari a 977.000 telespettatori, con lo share del 5.08%.

Passando ai canali Mediaset, Canale 5 ha mandato in onda la serie tv Mr Wrong – Lezioni d’amore che porta a casa un netto di 1.283.000 telespettatori, per uno share dell’8.09%. Battiti Live di Italia 1 ha avuto ascolti pari a 1.790.000 telespettatori, con l’11.92% di share. Infine Rete 4 ha mandato in onda Il film 12 Rounds che con 701.000 telespettatori ha avuto uno share del 3.92%.

