Olimpiadi 2021, primo caso positivo a Tokyo a sei giorni dall’inizio: le parole del presidente Hashimoto

Primo caso di positività al Covid durante i test: arrivano le dichiarazioni del presidente di Tokyo prima delle Olimpiadi 2021

Mancano sei giorni alla partenza delle Olimpiadi 2021 e già sono emerse le prime preoccupazioni. Il villaggio olimpico Tokyo si sta preparando ad accogliere gli atleti, ma i test hanno rilevato un primo caso di positività al Covid. Non si conosce l’identità del contagiato, ma stando a quanto emerso dal portavoce del comitato organizzativo delle Olimpiadi Masa Takaya, pare che non si tratti di uno degli atleti.

Al momento il contagiato si trova in isolamento in albergo e gli organizzatori stanno cercando di tenere sotto controllo la situazione per evitare che si scateni un focolaio di coronavirus. Sono partiti i primi tracciamenti e le persone che sono state in contatto con il contagiato, saranno tenute sotto controllo.

Il presidente di Tokyo Seiko Hashimoto ha comunicato: “Stiamo facendo tutto il possibile per prevenire qualsiasi focolaio di Covid. Se dovessimo ritrovarci un focolaio, ci assicuriamo di avere un piano in atto per rispondere”. Al momento non si parla di slittamento, nonostante la positività riscontrata, e quindi, la manifestazione sportiva partirà il 23 luglio 2021 e si terminerà l’8 agosto.

