Sebastian di Gian Carlo Menotti in onda su Rai 5

Sebastian è l’opera che andrà in onda su Rai 5 nel weekend. Si tratta della versione messa in scena presso il Teatro Nuovo di Spoleto di scena. Questa danza del Balletto di Toscana con Sebastian di Gian Carlo Menotti ha come protagonisti Amelia dal fisico e dalla voce graziosa. C’è poi suo marito grandioso, allo stesso tempo minaccioso e ridicolo, dignitoso e succube. L’amante è invece Sébastien Guèze giovanotto bello ed audace.

Nel cast Luciana Savignano e Benito Marcelino, la coreografia è di Robert North. Dirige l’orchestra Robert Casteels sul podio della Spoleto Festival Orchestra. Regia televisiva di Tonino Del Colle

