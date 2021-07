Ascolti tv martedì 28 luglio 2021, prima serata

Gli amanti dei pettegolezzi avranno seguito ieri le vicissitudini di Temptation Island? Lo scopriamo analizzando gli ascolti dei programmi andati in onda nella serata di martedì.

Come sempre si parte dai canali RAI. Proseguono su Rai 1 le repliche del programma Carràmba! Che sorpresa! in onore a Raffaella Carrà. La puntata di ueri ha registrato 1.513.000 telespettatori, per uno share del 9,19%. Le olimpiadi di Rai 2 per il ciclo Il circolo degli anelli hanno interessato 1.163.000 telespettatori, per lo share del 6,96%. Per Rai 3 invece, Cavalleria Rusticana incassa uno share del 5,26% pari a 974.000, spettatori.

Passando ai canali Mediaset, Canale 5 trionfa con Temptation Island che ha inchiodato allo schermo un netto di 3.694.000 telespettatori, share 27,40%. il film su Italia 1 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà con lo share sel 4,99% poeta a casa 907.000 telespettatori. Infine il film di Rete 4 Il film Ricky & Barabba ha registrato un netto di 701.000 telespettatori, ovvero share di appena il 3,95%.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui