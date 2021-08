Sabrina Ghio parla della proposta di nozze del compagno: l’emozione provata

Sabrina Ghio emozione alle stelle per la proposta di nozze del compagno Carlo, ecco cosa ha detto su Instagram

Lo scorso 3 agosto in occasione del suo compleanno Sabrina Ghio ha ricevuto una meravigliosa ed emozionante sorpresa, il compagno le ha fatto la proposta di matrimonio.

Il tutto è stato ripreso e postato sui social, un momento davvero emozionante che ha lasciato l’ex tronista di Uomini e Donne senza parole. Felice ed emozionata ha subito risposto di si. Nelle scorse ore ha rotto il silenzio sui social per rivelare ai fan l’emozione provata in quel momento così speciale.

Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per Sabrina Ghio a causa di un processo tumorale in via iniziale. È stato un periodo difficile e pieno di preoccupazione, ma ha potuto sempre contare sul sulla vicinanza, l’amore e il supporto del compagno Carlo.

Tramite alcune Instagram Stories l’ex tronista ha detto: “Quest’anno è stato un anno complicato, pieno di pensieri e preoccupazioni. Devo dire che un sacco di volte, in un sacco di occasioni guardavamo fissi il muro e non è stato facile. Però non abbiamo mai smesso di amarci e tenerci per mano.”

Riferendosi poi alla proposta di matrimonio che Carlo le ha fatto nel giorno del suo compleanno ha raccontato: “Mi ha preso, mi ha portato al centro di questo prato meraviglioso con la nostra canzone in sottofondo. Quando l’ho visto inginocchiarsi non ho fatto altro che… Mi è mancato il respiro.”

Tantissime le emozioni e la gioia provata, Sabrina Ghio ha continuato dicendo: “Avrei voluto fermare il momento, avrei voluto immortalare dentro di me quella faccia, quegli occhi, lo sguardo e le sue lacrime. Vorrei rivivere quel momento altre cento, mille volte.” Per poi concludere: “Io non credevo più nell’amore, invece adesso ecco qui.”

